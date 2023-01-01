Российская армия испытывает острую нехватку боеприпасов – ISW

11:42 01 января Киев, Украина

Армия страны-агрессора россии в Украине испытывает серьезный дефицит артиллерийских боеприпасов. Снарядный "голод" делает невозможным продвижение оккупантов под Бахмутом на Донеччине. Об этом в новом аналитическом отчете заявил Институт изучения войны (ISW).

Рф, вероятно, не будет способна на крупномасштабные наступательные или оборонительные операции и на других фронтах. Кроме того, в Институте назвали маловероятным повторное наступление со стороны Беларуси.

В частности, приводится заявление начальника Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова от 31 декабря. Он сказал, что армия государства-террориста в Украине испытывает серьезные проблемы с артиллерией, а также спрогнозировал, что данные проблемы станут более заметными уже к марту текущего года.

Буданов аргументировал свое заявление тем, что российские войска ранее использовали в среднем 60 тысяч артиллерийских снарядов в день, а теперь - 19-20 тысяч.

Также есть информация, что захватчики вывезли все оставшиеся артиллерийские боеприпасы с белорусских военных складов, чтобы хоть как-то поддержать "спецоперацию".

Между тем, оценки украинской разведки совпадают с оценками разведки британской. Министерство обороны Великобритании, которое сообщило 24 декабря, что у рф нет запаса боеприпасов для поддержки крупномасштабных наступательных операций и даже для поддержания оборонительных операций вдоль протяженной линии фронта в Украине, для чего им необходимо огромное количество снарядов и ракет.

Исходя из этого, аналитики считают, что бои под Бахмутом уже не будут такими интенсивными, как ранее.

"ISW оценивает, что ограничения на боеприпасы, вероятно, частично помешают российским силам поддерживать высокий темп операций в районе Бахмута в ближайшем будущем. Истощение запасов артиллерийских боеприпасов российских вооруженных сил, вероятно, повлияет на их способность проводить активные операции и в других местах на Украине", - отмечено в отчете.

Напомним, ранее в Генштабе заявили, что ВСУ отбивают у Бахмута до 20 атак в день.