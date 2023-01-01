Российская армия испытывает острую нехватку боеприпасов – ISW

Армия страны-агрессора россии в Украине испытывает серьезный дефицит артиллерийских боеприпасов. Снарядный "голод" делает невозможным продвижение оккупантов под Бахмутом на Донеччине. Об этом в новом аналитическом отчете заявил Институт изучения войны (ISW).
Рф, вероятно, не будет способна на крупномасштабные наступательные или оборонительные операции и на других фронтах. Кроме того, в Институте назвали маловероятным повторное наступление со стороны Беларуси.
В частности, приводится заявление начальника Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова от 31 декабря. Он сказал, что армия государства-террориста в Украине испытывает серьезные проблемы с артиллерией, а также спрогнозировал, что данные проблемы станут более заметными уже к марту текущего года.
Буданов аргументировал свое заявление тем, что российские войска ранее использовали в среднем 60 тысяч артиллерийских снарядов в день, а теперь - 19-20 тысяч.
Также есть информация, что захватчики вывезли все оставшиеся артиллерийские боеприпасы с белорусских военных складов, чтобы хоть как-то поддержать "спецоперацию".
Между тем, оценки украинской разведки совпадают с оценками разведки британской. Министерство обороны Великобритании, которое сообщило 24 декабря, что у рф нет запаса боеприпасов для поддержки крупномасштабных наступательных операций и даже для поддержания оборонительных операций вдоль протяженной линии фронта в Украине, для чего им необходимо огромное количество снарядов и ракет.
Исходя из этого, аналитики считают, что бои под Бахмутом уже не будут такими интенсивными, как ранее.
Напомним, ранее в Генштабе заявили, что ВСУ отбивают у Бахмута до 20 атак в день.
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