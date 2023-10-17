Российская агрессия нанесла Украине ущерб в $14 млрд: подрыв Каховской ГЭС

Украине был причинен ущерб в размере почти $14 миллиардов после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции российскими агрессорами, сообщает украинское правительство и Организация Объединенных Наций (ООН).
По оценкам, непосредственный ущерб инфраструктуре и активам составил $2,79 миллиарда, в то время как общий размер убытков превысил $11 миллиардов. Однако самой серьезной проблемой стала долгосрочная экологическая угроза, в то время как наибольшие повреждения нанесены в энергетическом и жилищном секторах.
Первоначальная оценка общих потребностей в восстановлении составляет $5,04 млрд, и ожидается, что эта сумма будет корректироваться по мере проведения более подробных оценок. В краткосрочной перспективе на программы восстановления в 2023/2024 годах потребуется более $1,82 миллиарда.
Окончательная оценка потребностей в восстановлении будет уточнена в ходе следующей стадии Быстрой оценки ущерба и потребностей в восстановлении (RDNA), проводимой в партнерстве между правительством Украины, ООН, Всемирным банком и Евросоюзом.
По оценкам, непосредственный ущерб инфраструктуре и активам составил $2,79 миллиарда, в то время как общий размер убытков превысил $11 миллиардов. Однако самой серьезной проблемой стала долгосрочная экологическая угроза, в то время как наибольшие повреждения нанесены в энергетическом и жилищном секторах.
Первоначальная оценка общих потребностей в восстановлении составляет $5,04 млрд, и ожидается, что эта сумма будет корректироваться по мере проведения более подробных оценок. В краткосрочной перспективе на программы восстановления в 2023/2024 годах потребуется более $1,82 миллиарда.
Окончательная оценка потребностей в восстановлении будет уточнена в ходе следующей стадии Быстрой оценки ущерба и потребностей в восстановлении (RDNA), проводимой в партнерстве между правительством Украины, ООН, Всемирным банком и Евросоюзом.
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