Российская агрессия: 160 тысяч разрушенных зданий в Украине

16:10 31 октября Киев, Украина

В Украине более 160 тысяч зданий и сооружений были разрушены из-за российской агрессии, и около 20 тысяч из них представляют собой многоэтажные здания. Эта информация была представлена доктором технических наук и профессором, Геннадием Фаренюком, директором Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций.



Фаренюк подчеркнул важность проведения технических обследований для определения материальных убытков, нанесенных гражданам Украины из-за российской агрессии. Он отметил, что методы и инструменты исследования военных разрушений отличаются от тех, которые применялись для обследования зданий в мирное время.



Специалисты института провели осмотр около 400 многоэтажных зданий в период военных действий. Одним из важных аспектов при обследовании является определение, могут ли люди вернуться в не поврежденные части здания и использовать их безопасно. Однако Фаренюк также отметил, что эксперты иногда не хотят принимать ответственность и решать вопрос о сносе разрушенных зданий и строительстве новых на их месте.



Фаренюк подчеркнул, что при оценке степени повреждений и определении причиненных ущербов и стоимости восстановления или реконструкции, все эти нюансы должны быть учтены. Оценка начинается с осмотра здания и фиксации разрушений, а затем определяется влияние повреждений на структурную целостность и безопасность здания. Это важно для оценки материального ущерба и расчета будущих экономических затрат.