Россия устроила очередное судилище над крымскими татарами

21:42 28 июля Киев, Украина

Москва обвиняет жителей оккупированного Крыма в причастности к деятельности “Хизб ут-Тахрир” – международной религиозно-политической организации, признанной в России террористической.

Завтра, 29 июля в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоятся два судебных заседания по так называемому «делу Хизб ут-Тахрир».









Отмечается, что судебные заседания состоятся в отношении участников так называемой «алуштинской группы», в которую входят Эльдар Кантимиров, Руслан Месутов, Руслан Нагаев и Ленур Халилов, во время которого ожидается продление меры пресечения в виде содержания под стражей. А также в отношении участников «третьей бахчисарайской группы», в которую входят Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов и Рустем Сейтмеметов, во время которого ожидается рассмотрение дела по существу.



Денисова отметила, что крымских татар страна-оккупант обвиняет в причастности к деятельности «Хизб ут-Тахрир» - международной религиозно-политической организации, признанной в России террористической, но действующей без ограничений на уровне национальных законодательств многих стран мира, в том числе и Украины. Об этом в Телеграме сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова Отмечается, что судебные заседания состоятся в отношении участников так называемой «алуштинской группы», в которую входят Эльдар Кантимиров, Руслан Месутов, Руслан Нагаев и Ленур Халилов, во время которого ожидается продление меры пресечения в виде содержания под стражей. А также в отношении участников «третьей бахчисарайской группы», в которую входят Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов и Рустем Сейтмеметов, во время которого ожидается рассмотрение дела по существу.Денисова отметила, что крымских татар страна-оккупант обвиняет в причастности к деятельности «Хизб ут-Тахрир» - международной религиозно-политической организации, признанной в России террористической, но действующей без ограничений на уровне национальных законодательств многих стран мира, в том числе и Украины.

«РФ прибегает к циничным преследованиям с целью прекращения религиозной деятельности крымских татар, а также подавления гражданской активности жителей временно оккупированного Крыма», - заявила она.

Денисова также призвала генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, международные правозащитные организации посетить незаконные судилища для недопущения нарушения прав незаконно удерживаемых граждан Украины, а также содействия обеспечению права на защиту и справедливый суд.