России выгодно все, что тормозит мирный процесс - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что невозможность провести переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Беларуси, Россия использует, чтобы затормозить переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе.
Относительно того, куда можно было бы перенести переговорную площадку, он отметил, что «есть разные варианты, разные предложения».
Как сообщалось, представитель украинской делегации в ТКГ и советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что если белорусские власти допустят представителей "ЛНР" к оппозиционеру Роману Протасевичу для допроса, это означает, что Александр Лукашенко больше не может быть посредником, а Минск - площадкой для переговоров Трехсторонней контактной группы.
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