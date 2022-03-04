России выгодно все, что тормозит мирный процесс - Кулеба

18:10 04 Июнь Киев, Украина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что невозможность провести переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Беларуси, Россия использует, чтобы затормозить переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Я не вижу сейчас вообще никаких условий для того, чтобы переговоры в Минске возобновились. Но мы понимаем, что Россия будет играть на этой истории. Поскольку России в принципе выгодно все, что тормозит мирный процесс и блокирует переговоры, то, безусловно, историю с невозможностью для Украины или ОБСЕ приехать в Минск они будут использовать для торможения переговорного процесса. Мы должны это осознавать", - сказал Кулеба.

Относительно того, куда можно было бы перенести переговорную площадку, он отметил, что «есть разные варианты, разные предложения».

«Но нужно понимать, что этот вариант должен подойти для трех сторон: и Украина, и ОБСЕ, и РФ должны на него согласиться», - отметил глава МИД.

Как сообщалось, представитель украинской делегации в ТКГ и советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что если белорусские власти допустят представителей "ЛНР" к оппозиционеру Роману Протасевичу для допроса, это означает, что Александр Лукашенко больше не может быть посредником, а Минск - площадкой для переговоров Трехсторонней контактной группы.