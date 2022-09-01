России вряд ли удастся увеличить армию до 2 млн человек - Минобороны США

10:56 30 августа Киев, Украина

Указ путина об увеличении численности вооруженных сил россии с 1,9 до 2,04 млн человек вряд ли удастся выполнить, считают в Минобороны США

Как рассказал представитель ведомства CNN, россия никогда не достигала целевых показателей численности личного состава, и перед вторжением в Украину ей уже не хватало 150 000 военных.



В Вашингтоне также сомневаются, что добор в рамках указа сделает армию более боеспособной. Большое количество добровольцев, которые отправляются в Украину, обладают сомнительной боевой ценностью из-за возраста и уровня подготовки, считает собеседник CNN. Он напомнил о таких мерах восполнить нехватку людей, как устранение верхнего возрастного предела для добровольцев, а также вербовка заключенных.



владимир путин 25 августа, спустя полгода после начала вторжения в Украину, своим указом поручил увеличить штатную численность вооруженных сил россии на 137 000 человек. Документ вступит в силу 1 января 2023 года.



Со следующего года российская армия будет насчитывать 2 039 758 человек, из них 1 150 628 — военнослужащие. Согласно предыдущему указу, который начал действовать в 2018 году, численность армии составляла 1 902 758 человека, в том числе 1 013 628 военнослужащих.



В Лондоне сомневаются, что доукомплектование армии поможет россии успешнее воевать в Украине.

«Остается неясным, попытается ли россия осуществить это увеличение за счет набора большего количества добровольцев-контрактников или из-за повышения ежегодных целевых показателей призыва на военную службу. […] Указ вряд ли повысит боевую мощь россии в Украине. россия потеряла десятки тысяч солдат, новых контрактников набирается очень мало, а призывники технически не обязаны проходить службу за пределами территории россии», — говорится в отчете британской разведки.

О том, что российская армия была недоукомплектована еще перед началом войны, заявил и исследователь CIT Кирилл Михайлов. Его оценка совпадает с американскими подсчетами: «Даже до войны этого миллиона в штате не было, было 850 000». Однако добровольцы без опыта командования не в состоянии восполнить потери среди офицеров.



По словам Михайлова, российские власти могли бы решить этот вопрос мобилизацией. Однако перед вторжением министр обороны сергей шойгу заверил владимира путина, что выполнит все задачи в Украине только силами контрактников. Из-за этого обещания он не решается ставить вопрос о всеобщем призыве, писали «Важные истории».



В CIT полагают, что указ может оказаться формальностью на фоне аннексии самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. В их составе действуют первый и второй армейский корпуса, которые формально не входят в состав вооруженных сил россии.