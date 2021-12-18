России нужно показать возможные последствия в случае нападения на Украину - Боррель

17:56 06 Декабрь Киев, Украина

Верховный представитель Евросоюза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель выразил обеспокоенность ситуацией на границе с Украиной, где Россия наращивает войска.

Об этом он сказал в интервью итальянской газете "La Repubblica".

Украина , безусловно, является нашим партнером и союзником. Поэтому мы на ее стороне", - цитирует Борреля агентство dpa. По словам представителя ЕС, речь идет о том, чтобы показать Москве "возможные последствия" в случае нападения на Украину.

Впрочем, Боррель не уточнил, о каких последствиях может идти речь в случае нападения РФ на Украину.

"Можно ли представить себе настоящее вторжение, как в Крым? Я этого не знаю", - признался дипломат.

По словам Борреля, нужно постараться не допустить ухудшения ситуации и "остаться в фазе, которая была до этого кризиса".



Военная активность России недалеко от границ с Украиной

В последнее время снова сообщалось о скоплении российских войск у украинских границ. Это происходит не впервые, впрочем, по данным западной и украинской разведки, нынешнее положение дел может свидетельствовать о подготовке России к наступлению этой зимы. Как отметил министр обороны Украины Алексей Резников, вероятным временем для эскалации со стороны России может быть конец января.



На днях государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о наличии доказательств того, что Россия "подготовила планы для значительных агрессивных действий против Украины". "Данные планы включают усилия по дестабилизации Украины изнутри, а также крупномасштабные военные операции", - подчеркнул госсекретарь США 1 декабря после встречи глав МИД стран НАТО. Однако, по его словам, пока неизвестно, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении.



В НАТО и ЕС неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием войск и призывали Россию к дипломатии. В Москве же отрицают информацию о подготовке вероятного нападения и уверяют, что не заинтересованы ни в каких конфликтах.



Президент США Джо Байден ранее сообщил, что готовит меры по усложнению России реализации вероятных планов военного вторжения в Украину. На 7 декабря запланирован виртуальный саммит Байдена и российского президента Владимира Путина, во время которого, в частности, речь пойдет об Украине.