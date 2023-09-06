14:38 01 сентября Киев, Украина





Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Российской федерации после поражения в войне понадобится не менее 10 лет для восстановления, а затем в рф, вероятно, появятся реваншистские настроения.Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Наталье Мосейчук.

"россии нужно будет восстанавливаться в военном аспекте около 10 лет. Как раз 10 лет – это нормальный период для того, чтобы все это переосмыслить и заново начать реванш готовить" – сказал Буданов.

В то же время, он отметил, что если удастся другими путями после победы Украины влиять на те территории, которые будут созданы (после частичного распада россии — ред.), то, возможно, будет гораздо больше времени.