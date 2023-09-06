России нужно будет восстанавливаться в военном аспекте около 10 лет - Буданов

Российской федерации после поражения в войне понадобится не менее 10 лет для восстановления, а затем в рф, вероятно, появятся реваншистские настроения.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Наталье Мосейчук.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Наталье Мосейчук.
В то же время, он отметил, что если удастся другими путями после победы Украины влиять на те территории, которые будут созданы (после частичного распада россии — ред.), то, возможно, будет гораздо больше времени.
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