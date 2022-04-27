России не удается подавить систему ПВО Украины

Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства
В то время как России не удалось эффективно уничтожить украинские ВВС или подавить украинскую систему ПВО.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.
Российская авиация в основном сосредоточена на юге и востоке Украины, оказывая поддержку российским сухопутным войскам.
Россия имеет очень ограниченный доступ с воздуха на север и запад Украины, ограничивая наступательные действия глубокими ударами с дистанционным вооружением, отмечается в обзоре.
Ведомство отмечает, что Украина продолжает подвергать риску российские авиационные средства. Россия продолжает наносить удары по украинским военным объектам и логистической инфраструктуре по всей стране.
Большинство российских авиаударов по Мариуполю, вероятно, наносятся неуправляемыми бомбами, которые свободно падают. Это оружие увеличивает риск жертв среди гражданского населения.
Как сообщалось, ранее российские войска обстреливали преимущественно нефтебазы, пробуя разрушить цепи поставок топлива, а сейчас они поменяли стратегию.
Обстреливая железнодорожные пути как с запада на восток, так наоборот, российские захватчики стремятся не только разрушить снабжение украинской армии, но и сломать экспорт Украины.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.
Российская авиация в основном сосредоточена на юге и востоке Украины, оказывая поддержку российским сухопутным войскам.
Россия имеет очень ограниченный доступ с воздуха на север и запад Украины, ограничивая наступательные действия глубокими ударами с дистанционным вооружением, отмечается в обзоре.
Ведомство отмечает, что Украина продолжает подвергать риску российские авиационные средства. Россия продолжает наносить удары по украинским военным объектам и логистической инфраструктуре по всей стране.
Большинство российских авиаударов по Мариуполю, вероятно, наносятся неуправляемыми бомбами, которые свободно падают. Это оружие увеличивает риск жертв среди гражданского населения.
Как сообщалось, ранее российские войска обстреливали преимущественно нефтебазы, пробуя разрушить цепи поставок топлива, а сейчас они поменяли стратегию.
Обстреливая железнодорожные пути как с запада на восток, так наоборот, российские захватчики стремятся не только разрушить снабжение украинской армии, но и сломать экспорт Украины.
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