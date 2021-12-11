России не нужна сильная и независимая Украина - Зеленский

Эскалация ситуации на Донбассе и границах свидетельствует о давлении со стороны РФ, а также является проверкой для Украины и президента США Джо Байдена.
Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro, перевод полного текста которого опубликован на сайте главы государства.
При этом он выразил мнение, что мобилизация Россией войск может быть "каким-то образом связана" с проверкой нового Президента США Джозефа Байдена.
В то же время глава Украинского государства подчеркнул, что сейчас россияне пытаются показать, что их нужно бояться, и пытаются провоцировать украинцев. Президент отметил, что увеличение обстрелов, снайперский огонь с оккупированных территорий, наращивание войск в Крыму, на востоке и на границах Украины является давлением.
В то же время глава Украинского государства подчеркнул, что сейчас россияне пытаются показать, что их нужно бояться, и пытаются провоцировать украинцев. Президент отметил, что увеличение обстрелов, снайперский огонь с оккупированных территорий, наращивание войск в Крыму, на востоке и на границах Украины является давлением.
Зеленский также считает, что знает, чего хочет Путин, но отметил, что не хотел бы его "подталкивать".
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