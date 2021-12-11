России не нужна сильная и независимая Украина - Зеленский

12:16 16 Апрель Киев, Украина





Эскалация ситуации на Донбассе и границах свидетельствует о давлении со стороны РФ, а также является проверкой для Украины и президента США Джо Байдена

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro, перевод полного текста которого опубликован на сайте главы государства.

"Я думаю, что все в мире демонстрируют свои мышцы. Хотелось бы просто, чтобы не за счет Украины. Такие шаги россияне делают постоянно, проводят те или иные учения. При этом они очень напрягаются, когда в Черном море появляются, например, корабли НАТО. Они очень напряжены, когда видят сближение Украины с Альянсом. Когда Украине удаются те или иные экономические прорывы в сотрудничестве с другими странами, россияне также очень на это рефлексируют. Им не нужна сильная, независимая Украина. Мы понимаем это. Хотя я считаю, что такое желание - это их слабость", - сказал Зеленский.

При этом он выразил мнение, что мобилизация Россией войск может быть "каким-то образом связана" с проверкой нового Президента США Джозефа Байдена.



В то же время глава Украинского государства подчеркнул, что сейчас россияне пытаются показать, что их нужно бояться, и пытаются провоцировать украинцев. Президент отметил, что увеличение обстрелов, снайперский огонь с оккупированных территорий, наращивание войск в Крыму, на востоке и на границах Украины является давлением.

"Давление политическое, милитаризованное, психологическое. Почему психологическое? Потому что они стреляют и ждут, что мы будем отвечать так же. Мало того, они ждут, что мы пойдем на востоке Украины в наступление. Но мы не дадим им такого счастья", - подчеркнул он.

Зеленский также считает, что знает, чего хочет Путин , но отметил, что не хотел бы его "подталкивать".