России не нужна сильная и независимая Украина - Зеленский

12:16 16 Апрель Киев, Украина

Эскалация ситуации на Донбассе и границах свидетельствует о давлении со стороны РФ, а также является проверкой для Украины и президента США Джо Байдена.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro, перевод полного текста которого опубликован на сайте главы государства.
"Я думаю, что все в мире демонстрируют свои мышцы. Хотелось бы просто, чтобы не за счет Украины. Такие шаги россияне делают постоянно, проводят те или иные учения. При этом они очень напрягаются, когда в Черном море появляются, например, корабли НАТО. Они очень напряжены, когда видят сближение Украины с Альянсом. Когда Украине удаются те или иные экономические прорывы в сотрудничестве с другими странами, россияне также очень на это рефлексируют. Им не нужна сильная, независимая Украина. Мы понимаем это. Хотя я считаю, что такое желание - это их слабость", - сказал Зеленский.
При этом он выразил мнение, что мобилизация Россией войск может быть "каким-то образом связана" с проверкой нового Президента США Джозефа Байдена.

В то же время глава Украинского государства подчеркнул, что сейчас россияне пытаются показать, что их нужно бояться, и пытаются провоцировать украинцев. Президент отметил, что увеличение обстрелов, снайперский огонь с оккупированных территорий, наращивание войск в Крыму, на востоке и на границах Украины является давлением.
"Давление политическое, милитаризованное, психологическое. Почему психологическое? Потому что они стреляют и ждут, что мы будем отвечать так же. Мало того, они ждут, что мы пойдем на востоке Украины в наступление. Но мы не дадим им такого счастья", - подчеркнул он.
Зеленский также считает, что знает, чего хочет Путин, но отметил, что не хотел бы его "подталкивать".
"Потому что всегда есть надежда на один процент, что он этого не желает. Или даже если желает, то не сделает. Мы слышали эту риторику, что он возьмет весь Донбасс. Но вы должны знать наш народ, и я хотел бы, чтобы вы понимали меня: мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это не стоило", - добавил он.