Роспропаганда заявляет об ударе по нефтепроводу Дружба

Пропагандисты рф в среду заявили о ракетном ударе по нефтепроводу Дружба в Брянской области. Отмечается, что россия качает нефть через беларусь в Европу. Об этом говорится в сообщении российского Telegram-канала.
Провластный паблик утверждает, что ракета упала рядом с нефтеперекачивающей станцией Новозыбков. Прибывшими на место "специалистами" зафиксирована воронка диаметром 20 метров. При этом НПС якобы повреждена "незначительно".
Российские СМИ в очередной раз обвинили в ударе ВСУ, несмотря на то, что системами Точка-У располагает и сама россия.
Провластный паблик утверждает, что ракета упала рядом с нефтеперекачивающей станцией Новозыбков. Прибывшими на место "специалистами" зафиксирована воронка диаметром 20 метров. При этом НПС якобы повреждена "незначительно".
Российские СМИ в очередной раз обвинили в ударе ВСУ, несмотря на то, что системами Точка-У располагает и сама россия.
Украинская сторона пока не комментировала эту информацию.
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