Роспропаганда заявляет об ударе по нефтепроводу Дружба

15:58 01 февраля Киев, Украина

Пропагандисты рф в среду заявили о ракетном ударе по нефтепроводу Дружба в Брянской области. Отмечается, что россия качает нефть через беларусь в Европу. Об этом говорится в сообщении российского Telegram-канала.

Провластный паблик утверждает, что ракета упала рядом с нефтеперекачивающей станцией Новозыбков. Прибывшими на место "специалистами" зафиксирована воронка диаметром 20 метров. При этом НПС якобы повреждена "незначительно".

Российские СМИ в очередной раз обвинили в ударе ВСУ, несмотря на то, что системами Точка-У располагает и сама россия.
 
"В год через нее (трубу нефтепровода Дружба - ред.) проходит больше 33 млн тонн нефти - транзитом через беларусь в Европу, в обход Украины. Пострадавших в результате атаки нет, весь персонал своевременно эвакуировали", - говорится в сообщении.

Украинская сторона пока не комментировала эту информацию.