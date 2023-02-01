Роспропаганда заявляет об ударе по нефтепроводу Дружба

"В год через нее (трубу нефтепровода Дружба - ред.) проходит больше 33 млн тонн нефти - транзитом через беларусь в Европу, в обход Украины. Пострадавших в результате атаки нет, весь персонал своевременно эвакуировали", - говорится в сообщении.