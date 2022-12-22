Роспропаганда распустила новые фейки после встречи Зеленского и Байдена

14:50 22 декабря Киев, Украина

Российские пропагандисты распростроняют новые фейки после встречи лидера Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Об этом 22 декабря сообщил Центр противодействия дезинформации.

Как утверждают вражеские медиа, на пресс-конференции после переговоров Байден заявил, что Зеленский открыт к диалогу о мире с рф и украинский лидер "в знак подтверждения кивнул".
 
"Эта информация не соответствует действительности", - подчеркнули в ЦПД.
 
Кроме того, посол россии в США Анатолий Антонов назвал "пустым звуком" высказывания американской администрации об отсутствии намерения идти на конфронтацию с москвой.
 
"Под аплодисменты и язвительные улыбки, по сути, объявлено о необходимости продолжения войны по доверенности против [россии]… до полной победы… над нами", - заявил российский дипломат.
 
Высказывание представителя рф является дезинформацией, указали в ЦПД.

Также в сети в очередной раз опубликовали видео с якобы переданным Украине западным оружием, которое, как утверждается, на этот раз оказалось в Сирии.
 
"Однако, как уже неоднократно уверяли уполномоченные представители украинской и американской сторон, такая информация не соответствует действительности", - отметили в Центре.