Роспропаганда распустила новые фейки после встречи Зеленского и Байдена

Российские пропагандисты распростроняют новые фейки после встречи лидера Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.
Об этом 22 декабря сообщил Центр противодействия дезинформации.
Как утверждают вражеские медиа, на пресс-конференции после переговоров Байден заявил, что Зеленский открыт к диалогу о мире с рф и украинский лидер "в знак подтверждения кивнул".
Об этом 22 декабря сообщил Центр противодействия дезинформации.
Как утверждают вражеские медиа, на пресс-конференции после переговоров Байден заявил, что Зеленский открыт к диалогу о мире с рф и украинский лидер "в знак подтверждения кивнул".
Кроме того, посол россии в США Анатолий Антонов назвал "пустым звуком" высказывания американской администрации об отсутствии намерения идти на конфронтацию с москвой.
Высказывание представителя рф является дезинформацией, указали в ЦПД.
Также в сети в очередной раз опубликовали видео с якобы переданным Украине западным оружием, которое, как утверждается, на этот раз оказалось в Сирии.
Также в сети в очередной раз опубликовали видео с якобы переданным Украине западным оружием, которое, как утверждается, на этот раз оказалось в Сирии.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии