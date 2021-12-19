Роман Соха заявил о выходе из парламентской фракции «слуг народа»

30 ноября на пленарном заседании Верховной Рады Украины нардеп от партии «Слуга народа» Роман Соха заявил о своем выходе из парламентской фракции этой политической силы. Прямую трансляцию заседания осуществляет телеканал «Рада»
Политик отметил, что поддерживал кандидатуру Владимира Зеленского на президентских выборах и присоединился к формированию «Зекоманды» в Запорожье, поскольку верил в задекларированные Зеленским обещания завершить эпоху кланово-олигархической системы, искоренить политическое кумовство и коррупцию, завершить «эпоху бедности».
«Господин президент, вы обещали, что в наших рядах будут новые лица, люди, которые никогда не были в политике, которые не причастны к «схемам» и не грабили стране», – подчеркнул народный избранник.
Роман Соха добавил, что принял решение о выходе из фракции «Слуги народа» из-за невыполнения властями своих обещаний, а «последней каплей» при принятии этого решения для него стало назначение Игоря Шурмы, бывшего функционера пророссийского «Оппозиционного блока», на должность заместителя председателя офис президента.
Напомнил Соха и о других, позорных, по его мнению, назначении, в частности, другого заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова и «лоббиста Харьковских соглашений Руслана Демченко».
«Эти люди не должны быть на государственных должностях», – подытожил Роман Соха.
Политик отметил, что поддерживал кандидатуру Владимира Зеленского на президентских выборах и присоединился к формированию «Зекоманды» в Запорожье, поскольку верил в задекларированные Зеленским обещания завершить эпоху кланово-олигархической системы, искоренить политическое кумовство и коррупцию, завершить «эпоху бедности».
«Господин президент, вы обещали, что в наших рядах будут новые лица, люди, которые никогда не были в политике, которые не причастны к «схемам» и не грабили стране», – подчеркнул народный избранник.
Роман Соха добавил, что принял решение о выходе из фракции «Слуги народа» из-за невыполнения властями своих обещаний, а «последней каплей» при принятии этого решения для него стало назначение Игоря Шурмы, бывшего функционера пророссийского «Оппозиционного блока», на должность заместителя председателя офис президента.
Напомнил Соха и о других, позорных, по его мнению, назначении, в частности, другого заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова и «лоббиста Харьковских соглашений Руслана Демченко».
«Эти люди не должны быть на государственных должностях», – подытожил Роман Соха.
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