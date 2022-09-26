Роccийские чиновники не будут отправлять своих детей на войну с Украиной

15:25 26 сентября Киев, Украина

После объявления о начале мобилизации в россии, 21 сентября, в стране прошли массовые протесты. "Частичная" мобилизация по факту позволяет призывать на службу кого угодно. Кто из детей российских дипломатов отправится на фронт, разбирались эксперты.



Решение кремля привело к немногочисленным акциям протеста по около 40 городам россии, однако благодаря сильному подконтрольному властям силовому блоку и немногочисленности протестующих бунт был быстро погашен.



Тем не менее, возобновились поджоги военкоматов по многим российским городам и селам, а также растет недовольство российских граждан касательно неучастия чиновников и их детей в мобилизации. И если чиновники официально могут прикрыться бронью, то их дети, подпадающие по всем параметрам под мобилизацию, официальных оправданий не имеют.



Так, например, не отправляют воевать сына заместителя Совета Безопасности Дмитрия Медведева Илью (27 лет), который в 2016 году закончил факультет международного права MГИМО и сразу же после выпуска был принят на работу в компанию «ВКонтакте».



Не получат повестки и двое сыновей бывшего директора ФСБ и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева: Дмитрий, который якобы не подпадает под мобилизацию, так как занимает пост министра сельского хозяйства, и ПОЧЕМУ-ТО Андрей, который является идеальным кандидатом, так как в 2003 году окончил Академию ФСБ и до 2006 года проработал кадровым сотрудником спецслужбы в отделе, курирующем нефтяной рынок.



Могли бы проявить патриотизм и два сына главного пропагандиста россии Владимира Соловьева, подпадающих под мобилизацию: 35-летний Александр закончивший Лондонский университет искусств и получивший степень магистра по специальности «Режиссер кино и телевидения», и 20-летний Даниил, закончивший Ломоносовскую школу и посвятивший свою жизнь вечеринкам.



Идеальный кандидат по меркам спикера Госдумы Вячеслава Володина, который заявлял, что соответствующие требованиям о мобилизации депутаты должны отправиться на войну, - внук председателя КПРФ Геннадия Зюганова 33-летний Леонид Зюганов, закончивший в 2010 году социологический факультет МГУ.



Не пойдет воевать и 33-летний сын главы Роснефти Игоря Сечина, который уже успел получить орден за «Заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, работающий замдиректора департамента совместных проектов в корпорации отца.



Не попадет ни в одну мобилизационную волну и идеальный кандидат — 29-летний сын председателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова Евгений, который с сентября 2011 года по сентябрь 2012 года проходил службу в спецназе Тихоокеанского флота, базирующемся на острове Русский. Зачем он за государственный счет обучался и проходил водолазные тренировки, воздушно-десантную и горную подготовку, а также инженерное дело (минирование) и рукопашный бой, если никогда не применит их в жизнь?



Не намерен воевать и 32-летний Николай Чоулз — сын пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, служивший в ракетных войсках и являющийся военным запаса. Более того, когда российский журналист Дмитрий Низовцев в эфире канала Популярная политика 21 сентября позвонил сыну Пескова, представившись сотрудником военкомата, и предложил ему прийти на медосмотр на следующий день, Николай открыто заявил, что «будет это решать на другом уровне».

«Вы должны понимать, если знаете, что я господин Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился… Мне надо понять вообще, что происходит и какие у меня есть права. Завтра чтобы меня забрали — поверьте, это ни вам, ни мне не нужно», — ответил Песков.

Действительно, за более 6 месяцев сложно понять, что вообще происходит и какие у кого права… Единственное, что понятно, почему-то прав у детей чиновников, как всегда, больше, чем у простых граждан россии.



Естественно, НИКТО из детей российских чиновников федерального и регионального уровня, как и сами чиновники НИКОГДА не будут принимать участие в российской-украинской войне, поскольку каждый из них отдает себе отчет, что пути назад не будет, а LADA Kalina никому из родственников не нужна.