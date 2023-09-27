Риторику росСМИ можно рассмотреть как призывы к геноциду - председатель комиссии ООН

Председатель комиссии ООН по расследованию событий в Украине, Эрик Мозе, заявил, что риторика российских государственных СМИ относительно войны в Украине могут быть рассмотрены как призывы к геноциду.
Об этом сообщил председатель комиссии ООН по расследованию событий в Украине Эрик Мозе, которого цитирует агентство AFP.
В своем первом полном отчете, опубликованном в марте, комиссия пришла к выводу, что российские власти в ходе вторжения в Украину совершили "широкий спектр военных преступлений". Эрик Мозе также упомянул, что существуют обвинения в геноциде, включая принудительный вывоз украинских детей на территорию, находящуюся под контролем россии, и обещал провести дальнейшее расследование.
Однако он также подчеркнул недостаток ясности и прозрачности относительно полного объема и обстоятельств этих событий. Мозе заверил, что комиссия продолжит расследование и более тщательно изучит данные события, включая возможные пытки и атаки на энергетическую инфраструктуру, чтобы установить, являются ли они преступлениями против человечности.
Отчет ООН также указывал на причастность москвы к другим военным преступлениям, таким как широкие атаки на гражданские объекты и инфраструктуру, убийства, пытки и сексуальное насилие.
Об этом сообщил председатель комиссии ООН по расследованию событий в Украине Эрик Мозе, которого цитирует агентство AFP.
В своем первом полном отчете, опубликованном в марте, комиссия пришла к выводу, что российские власти в ходе вторжения в Украину совершили "широкий спектр военных преступлений". Эрик Мозе также упомянул, что существуют обвинения в геноциде, включая принудительный вывоз украинских детей на территорию, находящуюся под контролем россии, и обещал провести дальнейшее расследование.
Однако он также подчеркнул недостаток ясности и прозрачности относительно полного объема и обстоятельств этих событий. Мозе заверил, что комиссия продолжит расследование и более тщательно изучит данные события, включая возможные пытки и атаки на энергетическую инфраструктуру, чтобы установить, являются ли они преступлениями против человечности.
Отчет ООН также указывал на причастность москвы к другим военным преступлениям, таким как широкие атаки на гражданские объекты и инфраструктуру, убийства, пытки и сексуальное насилие.
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