Риск вторжения России в Украину вырос - Кулеба

14:33 28 Декабрь Киев, Украина





В то же время, по словам главы Риск полномасштабного вторжения России на территорию Украины за последний месяц вырос, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба В то же время, по словам главы МИД , уровень угрозы еще "не пересек красную отметку".

"Знаете, как на термометре есть красная черта на 37 градусах. Мы приблизились к этой красной черте за последний месяц, но ее еще не пересекли", отметил министр. Также министр добавил, что сейчас Украина вместе с партнерами пытаются предотвратить военную эскалацию и сейчас есть "реальные возможности для дипломатического урегулирования".

В России пока не отреагировали на заявление украинского министра о потенциальном вторжении на территорию Украины.



Напомним, по данным западной и украинской разведок, скопление российских войск может свидетельствовать о подготовке России к вторжению в Украину уже этой зимой. Как отметил министр обороны Украины Алексей Резников, вероятным временем для эскалации со стороны России может быть конец января. Он предположил, что количество русских войск может возрасти до 175 тысяч.



На фоне угрозы эскалации на границе МИД России потребовал от НАТО и США "гарантий безопасности".



Дмитрий Кулеба требования России по нерасширению НАТО и предоставлению гарантий безопасности назвал "провоцированием Запада". Также министр подчеркнул, что украинская сторона является активным участником консультаций по переговорам между Россией и Западом. "Украина присутствует во всех консультациях, во всех разговорах, ведущих с Россией", отметил Кулеба.



Ранее СМИ сообщали, что в январе могут пройти переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ, на которых стороны намерены обсудить обострения на украинских границах и требования Кремля по нерасширению НАТО. В Альянсе отвергли идеи возможного неприятия в состав Альянса отдельных государств. США заявили, что диалог с Москвой по гарантиям безопасности возможен только в условиях деэскалации ситуации со стороны РФ на границе с Украиной. Кроме того, Вашингтон и ЕС пригрозили Кремлю экономическими санкциями в случае наступления на Украину.