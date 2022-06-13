Риск применения ядерного оружия в мире достиг своего пика — SIPRI

Согласно отчету Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), риск применения ядерного оружия в мире достиг самого высокого уровня со времен Холодной войны.
Эксперты утверждают, все державы «ядерного клуба» намерены увеличить число боеголовок в ближайшие годы и проводят модернизацию ядерных арсеналов.
США и россия в совокупности обладают более чем 90% имеющегося в мире ядерного оружия, говорится в докладе. Другие семь ядерных государств либо разрабатывают и развертывают новые системы вооружений, либо объявили о своем намерении сделать это.
Так, отмечается, что, в частности, Великобритания в 2021 анонсировала повышение лимита на запасы ядерных боеголовок. Франция, в свою очередь, официально запустила программу разработки подводной лодки третьего поколения, оснащенной ядерным вооружением. Также эксперты напомнили, что Индия и Пакистан «увеличивают запасы атомного оружия и разрабатывают новые системы его доставки», а Израиль «проводит модернизацию своего ядерного арсенала». Кроме того, КНДР активно проводит испытания ядерных вооружений, а в Китае ведутся работы по сооружению 300 новых пусковых шахт.
По данным института, по состоянию на январь 2022 года общее число боеголовок составляет:
у россии — 5977 (развернуты 1588);
у США — 5428 (развернуты 1744);
у Китая — 350;
у Франции — 290 (280);
у Великобритании — 225 (120);
у Пакистана — 165;
у Индии — 160;
у Израиля — 90;
у КНДР — 20.
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