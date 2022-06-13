Риск применения ядерного оружия в мире достиг своего пика — SIPRI

08:26 13 июня Киев, Украина

Согласно отчету Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), риск применения ядерного оружия в мире достиг самого высокого уровня со времен Холодной войны.

"Несмотря на некоторые важные успехи в вопросах контроля над ядерными вооружениями и разоружения, риск применения ядерного оружия достиг самого высокого уровня со времен пика холодной войны", — отметил глава SIPRI Дэн Смит.

Эксперты утверждают, все державы «ядерного клуба» намерены увеличить число боеголовок в ближайшие годы и проводят модернизацию ядерных арсеналов.

"В настоящее время «наблюдаются четкие признаки того, что процесс сокращения ядерных вооружений закончился», а «все державы, входящие в „ядерный клуб“ (россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР) увеличивают число боеголовок и проводят модернизацию ядерных арсеналов", - говорится в отчете.

США и россия в совокупности обладают более чем 90% имеющегося в мире ядерного оружия, говорится в докладе. Другие семь ядерных государств либо разрабатывают и развертывают новые системы вооружений, либо объявили о своем намерении сделать это.

Так, отмечается, что, в частности, Великобритания в 2021 анонсировала повышение лимита на запасы ядерных боеголовок. Франция, в свою очередь, официально запустила программу разработки подводной лодки третьего поколения, оснащенной ядерным вооружением. Также эксперты напомнили, что Индия и Пакистан «увеличивают запасы атомного оружия и разрабатывают новые системы его доставки», а Израиль «проводит модернизацию своего ядерного арсенала». Кроме того, КНДР активно проводит испытания ядерных вооружений, а в Китае ведутся работы по сооружению 300 новых пусковых шахт.

По данным института, по состоянию на январь 2022 года общее число боеголовок составляет:



у россии — 5977 (развернуты 1588);

у США — 5428 (развернуты 1744);

у Китая — 350;

у Франции — 290 (280);

у Великобритании — 225 (120);

у Пакистана — 165;

у Индии — 160;

у Израиля — 90;

у КНДР — 20.



