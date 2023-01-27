Rheinmetall намерен передать Украине боеприпасы для танков

У немецкой оборонной группы Rheinmetall на рассмотрении возможность передачи большой партии боеприпасов для танков Leopard, что будут отправлены Украине.
Об этом в четверг, 26 января, сообщает Rheinische Post.
Отмечается, что концерн значительно увеличил свои мощности - особенно в секторе большого калибра.
Об этом в четверг, 26 января, сообщает Rheinische Post.
Отмечается, что концерн значительно увеличил свои мощности - особенно в секторе большого калибра.
Там добавили, что благодаря увеличенным мощностям, компания способна удовлетворить предполагаемый рост спроса со стороны Бундесвера и вооруженных сил на другие танки Leopard.
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