Rheinmetall намерен передать Украине боеприпасы для танков

09:51 27 января Киев, Украина

У немецкой оборонной группы Rheinmetall на рассмотрении возможность передачи большой партии боеприпасов для танков Leopard, что будут отправлены Украине.



Об этом в четверг, 26 января, сообщает Rheinische Post.



Отмечается, что концерн значительно увеличил свои мощности - особенно в секторе большого калибра.

"Мы инвестировали средства и будем продолжать это делать, усиливая производство и набирая дополнительный персонал. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, НАТО и правительство Германии", - сказали в Rheinmetall.

Там добавили, что благодаря увеличенным мощностям, компания способна удовлетворить предполагаемый рост спроса со стороны Бундесвера и вооруженных сил на другие танки Leopard.