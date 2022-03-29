РФ выступила против Крымской епархии ПЦУ - судебные приставы настаивают на разрушении храма

Правительство РФ настаивает на разрушении храма Божией Матери "Неопалимая Купина", который находится в оккупированной Евпатории в кротчайшие сроки и выплате штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Об этом сообщил Митрополит Крымской епархии Православной церкви Украины Климент одному из крымский изданий.
В представительстве президента Украины в АР Крым сообщили, что 3 ноября митрополит Крымской епархии Православной церкви Украины Климент получил пакет документов от российской Федеральной службы судебных приставов по оккупированному Крыму с требованием демонтировать храм в честь успения образа Божией Матери "Неопалимая Купина" в Евпатории до 3 ноября 2020 года и выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
У президента Зеленского осудили нарушения России против Крымской епархии Православной Церкви Украины и ее верующих и заявили, что эти решения "направлены на вытеснение Украинской Церкви с временно оккупированного Крымского полуострова".
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