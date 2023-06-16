Рф выходит из договора о сотрудничестве с Украиной в Азовском море и Керченском проливе

19:28 13 июня Киев, Украина

Глава страны-террориста подписал указ, утверждающий выход страны из договора о сотрудничестве с Украиной в Азовском море и Керченском проливе.

Данное решение было опубликовано на официальном сайте Кремля.
 
"Глава российского государства подписал федеральный закон "О денонсации договора между рф и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", - сказано в указе.
 
Согласно указу, данный закон вступает в силу с момента его публикации.

В сопроводительных материалах к указу отмечается, что россия считает, что "Украина лишилась статуса прибрежного государства" в отношении акваторий в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
 
Путин полагает, что после проведения недействительного референдума и попытки аннексии указанных украинских областей, берега Азовского моря и Керченского пролива полностью перешли под юрисдикцию россии.