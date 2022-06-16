РФ все еще в ООН только из-за ядерного оружия - Сергей Кислица

14:12 16 июня Киев, Украина

Кислица уверен, что российский диктатор владимир путин не решится применить ядерное оружие.

"Ядерная тема и то, что у рф есть ядерное оружие, является единственной причиной, почему эти 30 лет мир закрывал глаза на действия рф, и является причиной того, почему сегодня ни Вашингтон, ни Лондон, ни Париж как постоянные члены Совбеза не готовы вести речь об исключении рф из состава Совета безопасности", – сказал Кислица.



Он считает, что в связи с наличием ядерного оружия у рф ни одна страна мира "не может себе позволить вести себя безответственно в отношении российских угроз".

"Другой вопрос – готова ли рф, в частности путин, потому что в той системе только путин принимает решения, готов ли он пойти на самоубийство. Потому что применение ядерного оружия, даже тактического, будет самоубийством. Я принадлежу к кругу тех людей, которые считают, что он не будет этого делать, потому что его имидж сильного человека не соответствует действительности. Он на самом деле очень слабый человек, который не может закончить жизнь самоубийством", – заявил Кислица.