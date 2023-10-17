Рф вряд ли в ближайшее время удастся захватить Авдеевку - британская разведка

12:34 17 октября Киев, Украина

Рашисты начали скоординированное наступление на Авдеевку, но из-за медленного прогресса и значительных потерь россиянам вряд ли удастся захватить город в краткосрочной перспективе.
 
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Как отметили британские разведчики, россияне начали скоординированное наступление по нескольким направлениям на востоке Украины. российские войска в Донецкой области ведут комбинированное наступление на хорошо защищенную Авдеевку, которая находится на линии фронта с 2014 года.
"Город является серьезным препятствием на пути российских сил к достижению их более широкой цели - контролю над Донецкой областью", - говорится в отчете британской разведки.
Отмечается, что российская атака, скорее всего, будет осуществлена с помощью нескольких бронетанковых батальонов, попытающихся оцепить город.
"Вероятно, это будет весомая наступательная операция, проведенная россией как минимум с января 2023 года", - отметили в британской разведке.
Отмечается, что украинские силы сдерживают наступление россиян, которые теряют тяжелую технику и личный состав.

В британской разведке отметили медленный прогресс российской армии и большие потери, из-за чего "наступление" в сообщениях превратилось в "активную оборону".
"Поскольку успешное взятие Авдеевки выглядит все более маловероятным в краткосрочной перспективе", - подчеркнули британские разведчики.