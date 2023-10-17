Рф вряд ли в ближайшее время удастся захватить Авдеевку - британская разведка

12:34 17 октября Киев, Украина

Рашисты начали скоординированное наступление на Авдеевку, но из-за медленного прогресса и значительных потерь россиянам вряд ли удастся захватить город в краткосрочной перспективе.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.



Как отметили британские разведчики, россияне начали скоординированное наступление по нескольким направлениям на востоке Украины. российские войска в Донецкой области ведут комбинированное наступление на хорошо защищенную Авдеевку, которая находится на линии фронта с 2014 года.

"Город является серьезным препятствием на пути российских сил к достижению их более широкой цели - контролю над Донецкой областью", - говорится в отчете британской разведки.

Отмечается, что российская атака, скорее всего, будет осуществлена с помощью нескольких бронетанковых батальонов, попытающихся оцепить город.

"Вероятно, это будет весомая наступательная операция, проведенная россией как минимум с января 2023 года", - отметили в британской разведке.

Отмечается, что украинские силы сдерживают наступление россиян, которые теряют тяжелую технику и личный состав.



В британской разведке отметили медленный прогресс российской армии и большие потери, из-за чего "наступление" в сообщениях превратилось в "активную оборону".