Рф вряд ли в ближайшее время удастся захватить Авдеевку - британская разведка

Рашисты начали скоординированное наступление на Авдеевку, но из-за медленного прогресса и значительных потерь россиянам вряд ли удастся захватить город в краткосрочной перспективе.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
Как отметили британские разведчики, россияне начали скоординированное наступление по нескольким направлениям на востоке Украины. российские войска в Донецкой области ведут комбинированное наступление на хорошо защищенную Авдеевку, которая находится на линии фронта с 2014 года.
Как отметили британские разведчики, россияне начали скоординированное наступление по нескольким направлениям на востоке Украины. российские войска в Донецкой области ведут комбинированное наступление на хорошо защищенную Авдеевку, которая находится на линии фронта с 2014 года.
Отмечается, что российская атака, скорее всего, будет осуществлена с помощью нескольких бронетанковых батальонов, попытающихся оцепить город.
Отмечается, что украинские силы сдерживают наступление россиян, которые теряют тяжелую технику и личный состав.
В британской разведке отметили медленный прогресс российской армии и большие потери, из-за чего "наступление" в сообщениях превратилось в "активную оборону".
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