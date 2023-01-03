Рф вряд ли достигнет значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели - британская разведка

Российским силам вряд ли удастся добиться значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
В середине декабря российские военные и прокси-силы ЧВК "Вагнера" участвовали в пехотных атаках вокруг Бахмута в Донецкой области. Однако многие из этих операций имели слабую поддержку, говорится в сообщении британской разведки.
По данным британских разведчиков, в последние десять дней Украина выделила значительные подкрепления для защиты сектора. Частота российских атак снизилась по сравнению с пиком в середине декабря. Обе стороны понесли большие потери.
Наступательные операции рф в этом районе сейчас, вероятно, производятся только на уровне взвода или отделения, отметили британские разведчики.
В середине декабря российские военные и прокси-силы ЧВК "Вагнера" участвовали в пехотных атаках вокруг Бахмута в Донецкой области. Однако многие из этих операций имели слабую поддержку, говорится в сообщении британской разведки.
По данным британских разведчиков, в последние десять дней Украина выделила значительные подкрепления для защиты сектора. Частота российских атак снизилась по сравнению с пиком в середине декабря. Обе стороны понесли большие потери.
Наступательные операции рф в этом районе сейчас, вероятно, производятся только на уровне взвода или отделения, отметили британские разведчики.
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