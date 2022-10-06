РФ впервые с августа атаковала Украину с территории беларуси - Генштаб

6 октября российская стратегическая авиация впервые с конца лета нанесла удар по Украине с территории беларуси, сообщил заместитель председателя Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Алексей Громов.
Военный рассказал, что ракетный удар нанесло звено из четырех бомбардировщиков Ту-22М3. При этом он не уточнил, какие объекты являлись целью ударов.
/>Генштаб также не исключает, что россия может доставить в Беларусь ударные дроны и запускать их с белорусской территории. По его словам, пока рф использует БПЛА преимущественно с территории оккупированного Крыма.
/>Генштаб также не исключает, что россия может доставить в Беларусь ударные дроны и запускать их с белорусской территории. По его словам, пока рф использует БПЛА преимущественно с территории оккупированного Крыма.
Он добавил, что рф наносит удары как по военным, так и по гражданским целям, пытаясь посеять панику.
Шепетовский район Хмельницкой области подвергся ракетному обстрелу сегодня в 6 утра. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалей рассказал, что одна ракета упала рядом с объектом инфраструктуры, вторая — на пустыре.
Напомним, александр лукашенко не раз заявлял, что беларусь не воюет с Украиной, а лишь «прикрывает спину» россии.
Напомним, александр лукашенко не раз заявлял, что беларусь не воюет с Украиной, а лишь «прикрывает спину» россии.
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