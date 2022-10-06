РФ впервые с августа атаковала Украину с территории беларуси - Генштаб

17:08 06 октября Киев, Украина

6 октября российская стратегическая авиация впервые с конца лета нанесла удар по Украине с территории беларуси, сообщил заместитель председателя Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Алексей Громов.
"Предыдущее применение авиации по этому направлению было зафиксировано 28 августа", - сообщил бригадный генерал.
Военный рассказал, что ракетный удар нанесло звено из четырех бомбардировщиков Ту-22М3. При этом он не уточнил, какие объекты являлись целью ударов.

/>Генштаб также не исключает, что россия может доставить в Беларусь ударные дроны и запускать их с белорусской территории. По его словам, пока рф использует БПЛА преимущественно с территории оккупированного Крыма.
"Эта ситуация отслеживается. Система противовоздушной обороны скорректирована в соответствии с вызовами и угрозами со стороны противника", — подчеркнул чиновник.
Он добавил, что рф наносит удары как по военным, так и по гражданским целям, пытаясь посеять панику.
 
Шепетовский район Хмельницкой области подвергся ракетному обстрелу сегодня в 6 утра. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалей рассказал, что одна ракета упала рядом с объектом инфраструктуры, вторая — на пустыре.

Напомним, александр лукашенко не раз заявлял, что беларусь не воюет с Украиной, а лишь «прикрывает спину» россии.
"Что касается нашего участия в "специальной военной операции" в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства. Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию беларуси, во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории беларуси. Вот наше участие, — заявил лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности