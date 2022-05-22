РФ воспринимает “Крымскую платформу” очень агрессивно - Кулеба

18:29 18 августа Киев, Украина

Российская Федерация демонстрирует свое агрессивное отношение к украинской инициативе "Крымская платформа" и путем запугивания требует от других стран отказаться от участия в саммите.

Заявил глава МИД Дмитрий Кулеба

“Нет такой страны в мире, в МИД которой не обратились бы российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите “Крымской платформы”. Очень болезненно, очень агрессивно эта инициатива воспринимается Россией”, – заявил Кулеба.

По его словам, на саммите соберется ядро стран, которые подпишут декларацию “Крымской платформы”, и вокруг которого будет строиться коалиция тех, кто присоединится к декларации.



Кулеба отметил, что, независимо от статуса, люди, которые будут представлять на саммите государства, являются главами делегаций, и взятые ими обязательства распространяются на их страны.



На саммите ожидается большая группа президентов, премьер-министров и глав парламентов, а также большая группа министров иностранных дел и министров обороны, заявил Кулеба.