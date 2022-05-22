РФ воспринимает “Крымскую платформу” очень агрессивно - Кулеба

Российская Федерация демонстрирует свое агрессивное отношение к украинской инициативе "Крымская платформа" и путем запугивания требует от других стран отказаться от участия в саммите.
Заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
По его словам, на саммите соберется ядро стран, которые подпишут декларацию “Крымской платформы”, и вокруг которого будет строиться коалиция тех, кто присоединится к декларации.
Кулеба отметил, что, независимо от статуса, люди, которые будут представлять на саммите государства, являются главами делегаций, и взятые ими обязательства распространяются на их страны.
На саммите ожидается большая группа президентов, премьер-министров и глав парламентов, а также большая группа министров иностранных дел и министров обороны, заявил Кулеба.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии