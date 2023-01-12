Рф в ближайшее время готовится повторить массированную атаку

13:12 12 января Киев, Украина

Агрессор, вероятно, готовится в скором времени повторить массированную смешанную атаку по Украине ракетами и дронами иранского производства.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире 12 января.
 
"Вероятно, такая атака готовится, потому что периодичность подготовки войск оккупантов именно такова: где-то 10-12-14 дней им требуется, чтобы переоснаститься после массированной атаки, которую они выполняют по территории Украины. Поскольку они сейчас с этой практикой, так скажем, подружились, и им она нравится – вполне вероятно, что они готовят именно повторение одной из таких атак. И, возможно, она будет смешанного типа, когда используются и ракеты воздушного базирования, и ракеты морского базирования, и дроны-камикадзе",- отметила Гуменюк.

Гуменюк объяснила, что у врага запас ракет уже переходит предел неприкосновенного запаса, поэтому они могут применять "смешанные практики".

Кроме того, она считает, что россиянам не дает покоя качество работы украинской противовоздушной обороны, поэтому они пытаются использовать "волнообразную тактику", чтобы выявлять позиции ПВО и их атаковать также.

Гуменюк отметила и повышение активности разведывательных летательных аппаратов рф.