Рф в ближайшее время готовится повторить массированную атаку

Агрессор, вероятно, готовится в скором времени повторить массированную смешанную атаку по Украине ракетами и дронами иранского производства.
Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире 12 января.
Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире 12 января.
Гуменюк объяснила, что у врага запас ракет уже переходит предел неприкосновенного запаса, поэтому они могут применять "смешанные практики".
Кроме того, она считает, что россиянам не дает покоя качество работы украинской противовоздушной обороны, поэтому они пытаются использовать "волнообразную тактику", чтобы выявлять позиции ПВО и их атаковать также.
Гуменюк отметила и повышение активности разведывательных летательных аппаратов рф.
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