Рф в ближайшее время готовится повторить массированную атаку

Агрессор, вероятно, готовится в скором времени повторить массированную смешанную атаку по Украине ракетами и дронами иранского производства.



Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире 12 января.

"Вероятно, такая атака готовится, потому что периодичность подготовки войск оккупантов именно такова: где-то 10-12-14 дней им требуется, чтобы переоснаститься после массированной атаки, которую они выполняют по территории Украины. Поскольку они сейчас с этой практикой, так скажем, подружились, и им она нравится – вполне вероятно, что они готовят именно повторение одной из таких атак. И, возможно, она будет смешанного типа, когда используются и ракеты воздушного базирования, и ракеты морского базирования, и дроны-камикадзе",- отметила Гуменюк.