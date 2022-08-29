РФ установила специальные отражатели у мостов под Херсоном
11:03 04 августа Киев, Украина
Российские силы почти наверняка установили пирамидальные радиолокационные отражатели.
об этом говорится в обзоре британской разведки о войне в Украине, опубликованном 4 августа.
"Российские силы почти наверняка установили пирамидальные радиолокационные отражатели в воде рядом с недавно поврежденными Антоновским мостом и железнодорожным мостом, оба из которых пересекают Днепр под Херсоном
... Это подчеркивает, что рф чувствует угрозу от более дальнобойных и точных систем, которые предоставляет Запад", – отмечает разведка.
Пишут также, что ВСУ продолжают бить по российским командным пунктам, логистическим базам и складам с боеприпасами и это, скорее всего, повлияет на способность сил рф вовремя подвозить все необходимое и усложнит работу их подразделений обеспечения.
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