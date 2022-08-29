РФ установила специальные отражатели у мостов под Херсоном

11:03 04 августа Киев, Украина

Российские силы почти наверняка установили пирамидальные радиолокационные отражатели.

об этом говорится в обзоре британской разведки о войне в Украине, опубликованном 4 августа.

"Российские силы почти наверняка установили пирамидальные радиолокационные отражатели в воде рядом с недавно поврежденными Антоновским мостом и железнодорожным мостом, оба из которых пересекают Днепр под Херсоном ... Это подчеркивает, что рф чувствует угрозу от более дальнобойных и точных систем, которые предоставляет Запад", – отмечает разведка.



Пишут также, что ВСУ продолжают бить по российским командным пунктам, логистическим базам и складам с боеприпасами и это, скорее всего, повлияет на способность сил рф вовремя подвозить все необходимое и усложнит работу их подразделений обеспечения.