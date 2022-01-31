РФ ускоряет процесс "паспортизации" украинцев на Донбассе

17:18 12 Май Киев, Украина

Российская Федерация продолжает, а в последнее время даже форсирует раздачу российских паспортов жителям ОРДЛО.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова по результатам встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дании в Украине Оле Егбергом.

"Обратила внимание на тот факт, что Россия продолжает, а в последнее время даже ускоряет, свою политику массовой выдачи паспортов в упрощенном порядке украинским гражданам на неподконтрольных правительству территориях Украины... В частности, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей - паспорта получили почти 600 тысячи украинских граждан - это чиновники органов местной власти, учителя, врачи. Действуют по принципу - если ты не получаешь паспорт - ты не работаешь", - сообщила Денисова.

Также она отметила, что оккупационные власти Крыма заставляют учителей, других работников школ и членов их семей регистрироваться на "тренировочное всероссийское онлайн голосование на выборах в Госдуму России".