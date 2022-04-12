РФ уничтожает национальную идентичность украинского населения Донбасса

21:19 13 июля Киев, Украина

Российская Федерация использует инструмент «мягкой силы» - социокультурные фонды и центры, чтобы влиять на жителей оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Фейсбуке.

Одним из таких инструментов является фонд "Русский мир", председателем фонда является заместитель руководителя Администрации Президента РФ и основной реализатор политики России на украинском направлении Дмитрий Козак.



По данным разведки, под прикрытием этого фонда на временно оккупированной территории востока Украины было открыто представительство так называемого международного культурного проекта "Русский центр", который координирует работу местных органов для совершения гуманитарной и культурной агрессии против Украины.



Военная разведка Украины отмечает, что основные усилия так называемые гуманитарные подразделения страны-оккупанта направляют на полное уничтожение национальной идентичности украинского населения на временно оккупированных территориях. Это - искоренение украинского языка и культуры во всех сферах жизнедеятельности местного населения, внедрение российских стандартов образования в местных учебных заведениях, насаждение искаженных исторических фактов по истории региона, дальнейшее ментальное сближение жителей ОРДЛО с населением РФ.