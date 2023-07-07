Рф создала новый морской округ для защиты логистических маршрутов - британская разведка

Военно-морские силы россии создали новый Азовский военно-морской округ со штабом в оккупированном Мариуполе. Таким образом, рф пытается обезопасить логистику на оккупированных южных территориях Украины.
Как сообщает Министерство обороны Великобритании, новый округ был сформирован 1 июля 2023 года.
Как сообщает Министерство обороны Великобритании, новый округ был сформирован 1 июля 2023 года.
В министерстве отмечают, что Азовское море является жизненно важным морским пространством для россии, поскольку оно соединяет ее внутренние водные пути с международными морскими путями.
Азовский военно-морской округ, вероятно, сосредоточится на выполнении материально-технических и контрпартизанских задач, уволив основные Черноморского флота, чтобы сосредоточиться на ударных операциях на большие расстояния и перенос морской мощи дальше за границу, считают в Минобороны королевства.
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