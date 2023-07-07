Рф создала новый морской округ для защиты логистических маршрутов - британская разведка

13:59 07 июля Киев, Украина

Военно-морские силы россии создали новый Азовский военно-морской округ со штабом в оккупированном Мариуполе. Таким образом, рф пытается обезопасить логистику на оккупированных южных территориях Украины.



Как сообщает Министерство обороны Великобритании, новый округ был сформирован 1 июля 2023 года.

"Подчиняясь Черноморскому флоту (ЧФ), округ, как сообщается, будет командовать восемью военными кораблями, включая три современных корвета класса "Каракурт", которые могут запускать крылатые ракеты "Калибр", — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что Азовское море является жизненно важным морским пространством для россии, поскольку оно соединяет ее внутренние водные пути с международными морскими путями.

"В контексте войны оно также предлагает альтернативный вариант военного снабжения, если сухопутные маршруты России к югу Украины будут прерваны", - убеждены в британской разведке.

Азовский военно-морской округ, вероятно, сосредоточится на выполнении материально-технических и контрпартизанских задач, уволив основные Черноморского флота, чтобы сосредоточиться на ударных операциях на большие расстояния и перенос морской мощи дальше за границу, считают в Минобороны королевства.