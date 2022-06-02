РФ со своей территории дважды обстреляла приграничье Черниговской области

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Враг дважды нанес удары по приграничью вблизи одного из населенных пунктов Новгород-Северского района. Первый обстрел, во время которого зафиксировано 12 взрывов от 120 мм миномета, начался около 12 часов. Второй раз враг открыл минометный огонь менее чем через полтора часа и выпустил около 10 мин по приграничью",- говорится в сообщении.