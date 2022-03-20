РФ снова послала вагнеровцев убить президента Украины - ГУР

12:33 20 марта Киев, Украина

Российские оккупанты доставляют в Украину очередные террористические группы с целью ликвидации руководства Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.



Сегодня в Украину начали прибывать дежурные группы боевиков, связанных с приближенным к Сегодня в Украину начали прибывать дежурные группы боевиков, связанных с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем ППК «Лига» (Вагнер) , Евгением Пригожиным. Основная задача преступников – ликвидация высшего военно-политического руководства Украины.

Путин лично отдал приказ на проведение очередных атак одному из немногих доверенных лиц. Все предыдущие попытки завершились провалом и ликвидацией террористов.



Ключевые «мишени» наемников, в частности: Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Денис Шмигаль.



Российские оккупанты, не достигнув поставленных задач в ходе полномасштабной агрессии против Украины, продолжают попытки дестабилизации работы украинской власти, деморализации общества, раскоординации движения сопротивления и торможения международного взаимодействия Украины. Организация покушений на первых лиц нашего государства является частью стратегии оккупантов.



Отмечаем: украинской армии, спецслужбам и правоохранительным органам хорошо известны планы кремля. Мы готовы к отпору агрессора как на фронте, так и в тылу. Никакие террористические атаки не преуспеют.



