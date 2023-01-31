Рф сфокусировалась на штурме Павловки и Угледара - британская разведка

09:43 31 января Киев, Украина





Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании. Россия начала концентрировать свои усилия для вероятного штурма городов Павловка и Угледар Донецкой области и может добиться локальных успехов.Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

"В последние три дня россия, вероятно, перешла от зондирующих атак вокруг городов Павловка и Угледар в более согласованный штурм", — говорится в сообщении.

Как отмечают в министерстве, указанные населенные пункты расположены в 50 км юго-западнее Донецка. Ранее россия использовала 155 бригаду морской пехоты для неудачного штурма этого же района в ноябре 2022 года.

"Подразделения 155-й вновь участвуют в составе сил численностью по меньшей мере бригады, которые, вероятно, продвинулись на несколько сотен метров за небольшую реку Кашлагач, обозначавшую линию фронта в течение нескольких месяцев", — отмечается в публикации.

По мнению британских разведчиков, российское командование, вероятно, преследует цель разработать новое направление продвижения на контролируемой Украиной части Донецкой области и отвлечь украинские силы от Бахмутского сектора, где продолжаются ожесточенные бои.