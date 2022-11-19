Рф сейчас ищет возможности добиться "короткого перемирия" – Зеленский

12:35 19 ноября Киев, Украина

Рф сейчас ищет возможности добиться "короткого перемирия". Оккупанты планируют восстановить силы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам Международного форума безопасности в Галифаксе.

"Само по себе прекращение войны не гарантирует мира. Россия сейчас стремится к короткому перемирию, передышке для восстановления силы. Некоторые могут назвать это концом войны, но такая передышка лишь усугубит ситуацию", - отметил Зеленский.

Он также отверг любые мнения об уступках украинской территории или суверенитете в обмен на "мир".

"Аморальные компромиссы приведут к новому кровопролитию. Настоящий длительный и откровенный мир может стать результатом только полного уничтожения российской агрессии", - подчеркнул президент.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что территориальные компромиссы с россией приведут к тому, что война станет инструментом в международных отношениях. По этой причине Украина не пойдет на подобный шаг.

Напомним, в Белом доме отвергли слухи, что США давят на Киев по поводу переговоров с рф. Как отметил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, только президент Украины Владимир Зеленский может принять решение о начале мирных переговоров с россией.