Рф сейчас ищет возможности добиться "короткого перемирия" – Зеленский

Рф сейчас ищет возможности добиться "короткого перемирия". Оккупанты планируют восстановить силы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам Международного форума безопасности в Галифаксе.
Он также отверг любые мнения об уступках украинской территории или суверенитете в обмен на "мир".
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что территориальные компромиссы с россией приведут к тому, что война станет инструментом в международных отношениях. По этой причине Украина не пойдет на подобный шаг.
Напомним, в Белом доме отвергли слухи, что США давят на Киев по поводу переговоров с рф. Как отметил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, только президент Украины Владимир Зеленский может принять решение о начале мирных переговоров с россией.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии