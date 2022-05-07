РФ решила использовать "Северный поток-2"

16:50 05 мая Киев, Украина

Российский Газпром принял решение задействовать мощности газопровода "Северный поток 2" для газоснабжения регионов РФ.

Об этом говорится в сообщении компании Telegram.

"В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод "Северный поток – 2" не используется, и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона, "Газпром" решил задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северный поток – 2" для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России", - говорится в заявлении.

В "Газпроме" утверждают, что если Германия решит сертифицировать трубопровод, то в работу будет включена только одна его нить "со 100% загрузкой".



Начало включения в работу второй морской нити газопровода "Северный поток – 2" может быть не ранее 2028 года, утверждают в "Газпроме".