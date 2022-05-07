РФ решила использовать "Северный поток-2"

Российский Газпром принял решение задействовать мощности газопровода "Северный поток 2" для газоснабжения регионов РФ.
Об этом говорится в сообщении компании Telegram.
В "Газпроме" утверждают, что если Германия решит сертифицировать трубопровод, то в работу будет включена только одна его нить "со 100% загрузкой".
Начало включения в работу второй морской нити газопровода "Северный поток – 2" может быть не ранее 2028 года, утверждают в "Газпроме".
Начало включения в работу второй морской нити газопровода "Северный поток – 2" может быть не ранее 2028 года, утверждают в "Газпроме".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии