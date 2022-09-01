Рф пытается выставить удары в Крыму как теракты - ISW

Власти и пропагандисты рф пытаются выставить удары по российским военным объектам в Крыму как теракты.
Чтобы отвлечь внимание от собственных нарушений международного права и повлиять на стремление Запада объявить россию государством-спонсором терроризма.
Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны (ISW) за 17 августа.
Отмечается, что в рф квалифицировали удары по штабу чф, складу боеприпасов и авиабазе Саки как террористические акты и провели серию задержаний.
Как пишет ISW, нападения на российские военные объекты полностью подпадают под законное применение силы и не являются террористическими актами. Кроме того, нет доказательств того, что они были совершены экстремистами.
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