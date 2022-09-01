РФ пытается уничтожить украинские зернохранилища

14:51 08 августа Киев, Украина

Рф намерена разрушить украинские поля и зернохранилища.

 
Об этом во время брифинге сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он напомнил, что сегодня утром украинская ПВО сбила вражескую ракету типа "Калибр", которая была запущена с подводной лодки, находящейся в акватории Черного моря.
 
"Это все происходит на фоне того, что сегодня заработал третий крупный порт Одесской области – порт "Южный". Именно с него ушло очередное судно с украинской агропромышленной продукцией. То есть мы видим, как враг – рф выполняет свои соглашения, которые заключила с Турцией и с ООН", - сказал Братчук.

По его мнению, осуществляя ракетные удары, враг имеет целью, прежде всего, разрушить объекты гражданской инфраструктуры, убийство мирных людей.
 
"Также мы понимаем, что Черное море - это линия фронта. Эти ракеты часто над нами пролетают, и они идут в сторону других регионов нашего государства. Тут дело в том, что враг пытается бить по зернохранилищам. Враг пытается попадать в поля с зерном, потому что понимает – это наш ресурс. Тот ресурс, который поможет Украине финансировать собственные вооруженные силы...",- добавил Братчук.

По его словам, оккупанты пытаются влиять психологически на мирное население. Ракетные удары они осуществляют как с самолетов, так и с территории оккупированного Крыма, с кораблей ЧФ.