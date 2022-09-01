РФ пытается уничтожить украинские зернохранилища

Рф намерена разрушить украинские поля и зернохранилища.
Об этом во время брифинге сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Он напомнил, что сегодня утром украинская ПВО сбила вражескую ракету типа "Калибр", которая была запущена с подводной лодки, находящейся в акватории Черного моря.
Он напомнил, что сегодня утром украинская ПВО сбила вражескую ракету типа "Калибр", которая была запущена с подводной лодки, находящейся в акватории Черного моря.
По его мнению, осуществляя ракетные удары, враг имеет целью, прежде всего, разрушить объекты гражданской инфраструктуры, убийство мирных людей.
По его словам, оккупанты пытаются влиять психологически на мирное население. Ракетные удары они осуществляют как с самолетов, так и с территории оккупированного Крыма, с кораблей ЧФ.
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