РФ проводит испытания своей сомнительной вакцины на жителях ОРДЛО

Жители отдельных районов Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО) превращаются в подопытных кроликов для российских фармацевтов, уже сейчас там проводятся испытания сомнительной Российской вакцины Sputnik Light.
Об этом в Фейсбуке сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
Sputnik Light, разработанная на основе вакцины Sputnik V, не получила согласования для использования от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Одобрение ВОЗ имеет важное значение для распространения вакцины в рамках инициативы глобального доступа к вакцинам от коронавируса, которая предоставляет препарат для вакцинации бедным странам.
Если двухкомпонентная российская вакцина Sputnik V имеет целый ряд побочных эффектов, "возникает вопрос, сколько таких эффектов имеет ее однокомпонентный потомок. Вероятно, их количество значительно больше.
Проведя испытания своей сомнительной вакцины на жителях так называемых "ЛНР" и "ДНР", РФ не будет нести за гибель или болезни людей никакой ответственности, в то время, как результат ее испытаний на гражданах России полностью ляжет на плечи российских фармацевтов. Сколько людей убьет эта вакцина на самом деле - не узнает никто", - подчеркивают в ГУР Минобороны.
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