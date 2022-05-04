РФ проводит испытания своей сомнительной вакцины на жителях ОРДЛО

18:40 02 августа Киев, Украина

Жители отдельных районов Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО) превращаются в подопытных кроликов для российских фармацевтов, уже сейчас там проводятся испытания сомнительной Российской вакцины Sputnik Light.

Об этом в Фейсбуке сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"Проведя на временно оккупированных территориях Украины агитационную кампанию по вакцинации препаратом Sputnik V, Российская Федерация на самом деле использует там не эту вакцину, а ее однокомпонентного двойника Sputnik Light, тем самым вводя людей в заблуждение", - заявили в ГУР.

Sputnik Light, разработанная на основе вакцины Sputnik V, не получила согласования для использования от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Одобрение ВОЗ имеет важное значение для распространения вакцины в рамках инициативы глобального доступа к вакцинам от коронавируса, которая предоставляет препарат для вакцинации бедным странам.





Жители так называемой "Л/ДНР" банально стали подопытными кроликами для российских фармацевтов, которые испытывают на них новый вариант своей вакцины Sputnik Light, прежде чем предложить ее россиянам", - заявляют разведчики. "Все, что Россия может сегодня предоставить своим недореспубликам на Донбассе - это вакцины, которыми пользуются только самые бедные страны мира, в то время, как Украина вакцинирует своих граждан лучшими и дорогими вакцинами, которые используют все цивилизованные страны. И даже это Россия делает неофициально , пытаясь скрыть факты завоза вакцины в ОРДЛО.Жители так называемой "Л/ДНР" банально стали подопытными кроликами для российских фармацевтов, которые испытывают на них новый вариант своей вакцины Sputnik Light, прежде чем предложить ее россиянам", - заявляют разведчики.

Если двухкомпонентная российская вакцина Sputnik V имеет целый ряд побочных эффектов, "возникает вопрос, сколько таких эффектов имеет ее однокомпонентный потомок. Вероятно, их количество значительно больше.



Проведя испытания своей сомнительной вакцины на жителях так называемых "ЛНР" и "ДНР", РФ не будет нести за гибель или болезни людей никакой ответственности, в то время, как результат ее испытаний на гражданах России полностью ляжет на плечи российских фармацевтов. Сколько людей убьет эта вакцина на самом деле - не узнает никто", - подчеркивают в ГУР Минобороны.