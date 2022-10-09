Рф провалила и спецоперацию против главы Baykar Defence

10:17 09 октября Киев, Украина

Разведка Минобороны Украины сорвала провокацию рф против гендиректора турецкой компании Baykar Defence Халюка Байрактара, сообщает пресс-служба ГУР в воскресенье, 9 октября.

"Россияне попытались связаться с одним из основателей компании Baykar defence, которая производит знаменитые беспилотники Байрактар, Халюком Байрактаром. Разговор велся от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, видеоизображение которого, собственно, было создано с помощью технологии deepfake. Правда, вместо ожидаемого разговора с господином Халюком, россиянам "посчастливилось" пообщаться с не менее фейковым "секретарем компании Baykar", - говорится в сообщении.

В разведке говорят, что российские оперативники несколько раз разоблачили себя во время разговора.

"Следует низкий уровень подготовки российских оперативников, которые несколько раз разоблачили себя во время разговора. В том числе по незнанию правильного произношения устойчивого выражения "бабыне лито", которое они произносили как российское "бабье лето", - сказано в сообщении.

Таким образом, считают в ГУР, оккупанты пытались дискредитировать сотрудничество между Украиной и Турцией.

В конце разговора российским оперативникам было сообщено, что они разоблачены и будут привлечены к ответственности, говорится в сообщении.

Накануне в ГУР заявили о массовом задержании военных в Москве после взрыва на Крымском мосту.