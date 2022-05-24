РФ продолжает отрицать свою причастность к войне на Донбассе

12:44 19 декабря Киев, Украина

Российские власти продолжают делать вид стороннего наблюдателя и отрицать свою причастность к войне на Донбассе, переводя стрелки на подстрекаемых им сепаратистов. При этом такие утверждения больше походят на провокации.

Как стало известно вчера, 18 декабря, из информации пресс-службы российского министерства иностранных дел, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности к диалогу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Лавров сказал, что в сентябре, когда МИД предлагал обсудить Донбасс, он находился с визитом в Сирии. При этом он снова предложил Украине обсуждать вопрос урегулирования на Донбассе с ОРДЛО.

"Киеву нужно выходить на прямую связь с Донбассом, а не пытаться политизировать ситуацию и решать вопросы через посредничество Москвы, Берлина и Парижа", - утверждает российский министр.

Лавров добавил, что готов к разговору с Кулебой, но только, чтобы обсудить вопрос выполнения Украиной минских соглашений и договоренностей нормандской четверки или вопросы двусторонних отношений.

Напомним, что ранее Украина заявила о попытках РФ изменить процесс переговоров по Донбассу. Российская сторона в ТКГ хочет заменить нормандский формат дискуссией между Украиной и ОРДЛО.

Также сообщалось, что ЕСПЧ принял решение, которое затягивает спор с РФ по Донбассу. Суд решил приобщить к делу по Донбассу еще два других межгосударственных дела: о сбитом МН17 и о детях из госучреждений, которых незаконно вывозили в Россию в начале войны.