РФ продолжает наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях - Генштаб

Армия рф пытается удержать временно захваченные территории, сорвать контрнаступление сил обороны на отдельных направлениях, продолжает наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 зенитных ракетных комплекса оккупантов.
Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны за сутки сбили один самолет россиян Су-25, 3 БпЛА и 3 управляемых авиационных ракеты Х-59.
Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны за сутки сбили один самолет россиян Су-25, 3 БпЛА и 3 управляемых авиационных ракеты Х-59.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 10 октября. За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Озаряновка, Каменка, Первомайское и Невельское.
Войско рф обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку.
Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и жилым кварталам.
Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Так, за сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В результате за сутки, пострадала инфраструктура и мирные граждане более 30 населенных пунктов. Среди них – Запорожье, Славянск, Новобахмутовка, Северск, Белогоровка, Никополь и Благодативка.
Для ударов по Запорожью россияне использовали семь зенитных управляемых ракет. В который раз пострадала критическая инфраструктура города и жилье мирных гражданских граждан.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях армия рф совершала обстрелы.
На Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Поповка, Стариковое, Ворожба, Янжуловка и Мирополье.
На Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Малые Проходы, Волчанск, Каменка, Двуречная и Гриньковка.
На Краматорском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения, в частности, в районах населенных пунктов Первомайское, Северск, Макеевка, Новоегоровка, Стельмаховка, Терны, Торское и Заречное. Также, в районе населенного пункта Сватово оккупанты взорвали железнодорожный и автомобильный мостовые переходы.
На Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения, в частности, в районах населенных пунктов Раздоловка, Серебрянка, Белогоровка, Верхнекаменное, Зайцево, Красная Гора, Соледарь. Кроме того, оккупанты заминировали местность в районе Берестового.
На Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны районы населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Водяное, Первомайское, Пески, Красногоровка и Марьинка.
На Новопавловском и Запорожском направлениях огневого поражения потерпели более 20 населенных пунктов. В частности, Угледар, Новополь, Шахтерское, Малые Щербаки, Большая Новоселка, Малиновка и Малая Токмачка.
На Южнобужском направлении оккупанты обстреляли районы более 25 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. Недалеко от Дудчан военные рф задействовали ударный БпЛА. Всего на этом направлении оккупанты совершили до 30 вылетов БпЛА для воздушной разведки.
Войско рф обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку.
Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и жилым кварталам.
Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Так, за сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В результате за сутки, пострадала инфраструктура и мирные граждане более 30 населенных пунктов. Среди них – Запорожье, Славянск, Новобахмутовка, Северск, Белогоровка, Никополь и Благодативка.
Для ударов по Запорожью россияне использовали семь зенитных управляемых ракет. В который раз пострадала критическая инфраструктура города и жилье мирных гражданских граждан.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях армия рф совершала обстрелы.
На Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Поповка, Стариковое, Ворожба, Янжуловка и Мирополье.
На Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Малые Проходы, Волчанск, Каменка, Двуречная и Гриньковка.
На Краматорском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения, в частности, в районах населенных пунктов Первомайское, Северск, Макеевка, Новоегоровка, Стельмаховка, Терны, Торское и Заречное. Также, в районе населенного пункта Сватово оккупанты взорвали железнодорожный и автомобильный мостовые переходы.
На Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения, в частности, в районах населенных пунктов Раздоловка, Серебрянка, Белогоровка, Верхнекаменное, Зайцево, Красная Гора, Соледарь. Кроме того, оккупанты заминировали местность в районе Берестового.
На Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны районы населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Водяное, Первомайское, Пески, Красногоровка и Марьинка.
На Новопавловском и Запорожском направлениях огневого поражения потерпели более 20 населенных пунктов. В частности, Угледар, Новополь, Шахтерское, Малые Щербаки, Большая Новоселка, Малиновка и Малая Токмачка.
На Южнобужском направлении оккупанты обстреляли районы более 25 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. Недалеко от Дудчан военные рф задействовали ударный БпЛА. Всего на этом направлении оккупанты совершили до 30 вылетов БпЛА для воздушной разведки.
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