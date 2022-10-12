РФ продолжает наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях - Генштаб

09:34 10 октября Киев, Украина

Армия рф пытается удержать временно захваченные территории, сорвать контрнаступление сил обороны на отдельных направлениях, продолжает наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.





Кроме того, украинские подразделения противовоздушной Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 зенитных ракетных комплекса оккупантов.Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны за сутки сбили один самолет россиян Су-25, 3 БпЛА и 3 управляемых авиационных ракеты Х-59.