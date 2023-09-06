Рф приостановила депортацию населения с ВОТ до завершения псевдовыборов – ЦНС

07:06 04 сентября Киев, Украина

Как и в прошлом году, Центральная избирательная комиссия рф безуспешно пытается провести "выборы" на захваченных территориях Украины – частях Херсонской и Запорожской областей, а также "ДНР" и "ЛНР". Для обеспечения видимости активного "голосования" ооссийские оккупанты приостановили вывоз местных жителей с временно оккупированных территорий (ВОТ) Украины до завершения псевдовыборов. Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС) в воскресенье, 3 сентября.

"Противник пытается обеспечить необходимую явку на "выборах" 10 сентября из-за привлечения к участию в "голосовании" наибольшего количества населения ВОТ Донецкой и Луганской областей. В связи с этим, оккупанты прекратили с начала августа организованный вывоз граждан Украины из ВОТ Востока Украины на территорию рф", – говорится в сообщении.

Указано, что только с начала текущего года было вывезено на территорию рф около 28 тысяч человек разной возрастной группы из ВОТ Донецкой и Луганской областей.

Вместе с тем россияне уже запланировали завоз массовки из рф, а также привлечение бюджетников, зависимых от оккупационных властей.

Также сообщается, что во время псевдовыборов на ВОТ планируется уточнить списки лиц, которые могут попасть под мобилизацию.

"Именно с этой целью оккупационные администрации разрешили использовать любой документ, удостоверяющий личность при регистрации на "избирательных участках" в том числе украинские паспорта и водительские удостоверения", - добавили в ЦНС.

Напомним, что за организацию псевдовыборов СБУ сообщено о подозрении главе российской ЦИК.