Как и в прошлом году, Центральная избирательная комиссия рф безуспешно пытается провести "выборы" на захваченных территориях Украины – частях Херсонской и Запорожской областей, а также "ДНР" и "ЛНР". Для обеспечения видимости активного "голосования" ооссийские оккупанты приостановили вывоз местных жителей с временно оккупированных территорий (ВОТ) Украины до завершения псевдовыборов. Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС) в воскресенье, 3 сентября.
Указано, что только с начала текущего года было вывезено на территорию рф около 28 тысяч человек разной возрастной группы из ВОТ Донецкой и Луганской областей.
Вместе с тем россияне уже запланировали завоз массовки из рф, а также привлечение бюджетников, зависимых от оккупационных властей.
Также сообщается, что во время псевдовыборов на ВОТ планируется уточнить списки лиц, которые могут попасть под мобилизацию.
Напомним, что за организацию псевдовыборов СБУ сообщено о подозрении главе российской ЦИК.
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