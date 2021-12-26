РФ прикрывает плановыми учениями скопление войск на границе с Украиной

Наверное, мир еще не раз убедится в правоте слов Отто фон Бисмарка о русских и России. Как правильно заметил этот выдающийся германский политик: «Никогда не верьте русским, ибо русские не верят даже самим себе». Вся современная политика Москвы лишний раз подтвердила правоту этих слов.

Свежим примером тому стало заявление Минобороны России, судя по которому вся напряженность на украинской границе была надуманной! Самая «мирная в мире» страна Россия вовсе не создавала военной эскалации, и никак не хотела беспокоить мировую общественность.

Вчера, 25 декабря, российское военное ведомство без тени смущения сообщило об окончании плановых военных учений в южном регионе страны. Теперь, опять же со слов министерства, почти 10 тысяч военнослужащих возвращаются в родные казармы после долгого месяца "занятий по боевой подготовке".

«Нас там нет» не прошло, поэтому путинские службы поменяли фразу на «мы уходим». А уходят ли на самом деле? Согласно новым снимкам из космоса, сделанным в тот же день, усиление военного присутствия России в аннексированном Крыму продолжается.

А как отметил до этого секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, что возле границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военнослужащих, а на расстоянии 400 км - 143,5 тысячи.