Рф прикрывает отход в Херсоне новобранцами - глава ГУР

Глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что во временно оккупированный Херсон рф завозит недавно мобилизованных россиян. Оккупанты готовятся к уличным боям. Об этом он сказал в комментарии CNN.
Вместе с тем, россия вывозит своих марионеток из города и близлежащих районов.
По его словам, вывод войск рф ускорится, когда Украина "возьмет под свой артиллерийский контроль дамбу Новой Каховки".
Ранее глава ГУР заявил, что ВСУ могут деоккупировать Херсон до конца 2022 года.
Буданов считает, что война с рф должна закончиться к лету следующего года, а после этого россию ждут значительные изменения.
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