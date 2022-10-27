Рф прикрывает отход в Херсоне новобранцами - глава ГУР

08:14 27 октября Киев, Украина

Глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что во временно оккупированный Херсон рф завозит недавно мобилизованных россиян. Оккупанты готовятся к уличным боям. Об этом он сказал в комментарии CNN.

"Россия усиливает Херсон новобранцами, которые недавно мобилизовались. Вероятно, их используют как пушечное мясо", - отметил Буданов.

Вместе с тем, россия вывозит своих марионеток из города и близлежащих районов.

"Москва отдает себе отчет во всей сложности их ситуации и не хочет, чтобы они попали в полное окружение", - рассказал глава ГУР.

По его словам, вывод войск рф ускорится, когда Украина "возьмет под свой артиллерийский контроль дамбу Новой Каховки".

"Поэтому все наши боевые части движутся и в сторону Херсона, и в сторону Новой Каховки", - отметил Буданов.

Ранее глава ГУР заявил, что ВСУ могут деоккупировать Херсон до конца 2022 года.

Буданов считает, что война с рф должна закончиться к лету следующего года, а после этого россию ждут значительные изменения.