РФ преследует 131 украинца по политически мотивированным обвинениям

В Крыму и на территории Российской Федерации по политически мотивированным обвинениям без каких-либо условий удерживают 131 украинца. Среди которых 113 находятся в заключении, из них 14 в тюрьмах Крыма, 99 - на территории России. 67 человек уже осуждены на длительные сроки, 46 человек находятся под следствием.
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, во время встречи с делегацией Совета Европы во главе с Генеральным директором Директората по правам человека и верховенства права Совета Европы Кристосом Джакомопулосом с целью содействия имплементации Решения Комитета Министров Совета Европы «Ситуация с правами человека в Крыму», принятого 11 Май 2021.
Денисова выразила благодарность за призыв, содержащийся в решении, по защите, восстановлению прав и освобождению украинцев, незаконно удерживаемых во временно оккупированном Крыму и в РФ.
Игнорируя все нормы международного права, страна-оккупант преследует по религиозным убеждениям, нарушает право на образование на родном языке, милитаризирует детей, осуществляет незаконный призыв в ряды российской армии, перемещает на полуостров граждан РФ, взамен депортируя оттуда украинских граждан.
Украинская сторона готова предоставить всю документально подтвержденную информацию о нарушениях прав человека, которая может стать важным элементом для подготовки отчета Советом Европы.
По итогам встречи стороны договорились о сотрудничестве для имплементации Решение Комитета Министров Совета Европы.
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, во время встречи с делегацией Совета Европы во главе с Генеральным директором Директората по правам человека и верховенства права Совета Европы Кристосом Джакомопулосом с целью содействия имплементации Решения Комитета Министров Совета Европы «Ситуация с правами человека в Крыму», принятого 11 Май 2021.
Денисова выразила благодарность за призыв, содержащийся в решении, по защите, восстановлению прав и освобождению украинцев, незаконно удерживаемых во временно оккупированном Крыму и в РФ.
Игнорируя все нормы международного права, страна-оккупант преследует по религиозным убеждениям, нарушает право на образование на родном языке, милитаризирует детей, осуществляет незаконный призыв в ряды российской армии, перемещает на полуостров граждан РФ, взамен депортируя оттуда украинских граждан.
Украинская сторона готова предоставить всю документально подтвержденную информацию о нарушениях прав человека, которая может стать важным элементом для подготовки отчета Советом Европы.
По итогам встречи стороны договорились о сотрудничестве для имплементации Решение Комитета Министров Совета Европы.
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