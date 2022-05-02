РФ потребуются годы, чтобы восстановить потери вооруженных сил в войне в Украине - Минобороны Великобритании

09:02 02 мая Киев, Украина





По оценкам британского оборонного ведомства, в начале вторжения Россия имела более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65% всей ее наземной боевой численности. К началу мая, считает Минобороны Великобритании, более четверти этих частей выведены из строя. Больше других пострадали элитные части российской армии, например, воздушно-десантные войска. Минобороны Великобритании в ежедневной сводке о происходящем в Украине попыталось оценить потери, понесенные российскими Вооруженными силами с начала вторжения.По оценкам британского оборонного ведомства, в начале вторжения Россия имела более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65% всей ее наземной боевой численности. К началу мая, считает Минобороны Великобритании, более четверти этих частей выведены из строя. Больше других пострадали элитные части российской армии, например, воздушно-десантные войска.

«России, вероятно, потребуются годы, чтобы воссоздать эти силы», — говорится в сводке.

Минобороны рф с начала войны в Украине, которая продолжается больше двух месяцев, лишь дважды сообщало о потерях российской армии. В последний раз это было больше месяца назад, 25 марта. Тогда Минобороны рассказало, что погиб 1351 человек, 3825 получили ранения.