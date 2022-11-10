Рф потеряла в 10 раз больше, чем Украина - Зеленский

14:47 10 ноября Киев, Украина





По его словам, противник понес "ошеломляющие" потери в личном составе и артиллерии. Он также добавил, что оценка Пентагона о 50% потере Москвой танков, более или менее соответствует действительности.



Глава государства добавил, что полной реальности, особенно по поводу потерь личного состава, никто не знает. Однако они во много раз превышают украинские. Одной из причин такой разницы отказ Украины от тактики "пушечного мяса", добавил президент. Россия потеряла с начала полномасштабной войны в 10 раз больше, чем Украина . Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, опубликованном в четверг, 10 ноября.По его словам, противник понес "ошеломляющие" потери в личном составе и артиллерии. Он также добавил, что оценка Пентагона о 50% потере Москвой танков, более или менее соответствует действительности.Глава государства добавил, что полной реальности, особенно по поводу потерь личного состава, никто не знает. Однако они во много раз превышают украинские. Одной из причин такой разницы отказ Украины от тактики "пушечного мяса", добавил президент.

"Всякий раз, когда мы просим у наших партнеров артиллерию или бронетехнику, мы понимаем, что речь идет не только об оружии, но, прежде всего, о защите наших военных", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что артиллерия от США и Европы помогла сломить российское наступление.