РФ потеряла половину танков и большую часть высокоточного оружия - Пентагон

12:05 09 ноября Киев, Украина

Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и использовала большую часть своего высокоточного оружия в войне, ставшей большим стратегическим провалом для кремля.
 
Об этом заявил заместитель министра обороны США по политике Колин Кал, пишет CNN.
“путин потерпел неудачу. россия выйдет из этой войны слабее, чем вошла», — сказал Кал журналистам. 
По его словам, россия понесла ”десятки тысяч потерь” с начала войны в феврале, что на “порядки” больше, чем Советский Союз понес в Афганистане.
"Они, вероятно, потеряли половину своих основных боевых танков во всей российской армии. Погрузили в Украине более 80% сухопутных войск. Они потратили большинство своих высокоточных боеприпасов в Украине", – сказал Кал.
По его словам, санкции и экспортный контроль очень усложнят россиянам восстановление армии до того состояния, которое было до войны.
"путин пошел на эту войну, пытаясь уничтожить Украину как независимую, суверенную демократическую страну. Он потерпел неудачу, и это не изменится. Суверенная, независимая, демократическая Украина выдержит”, - сказал чиновник.
Кал отметил, что существует значительная двухпартийная поддержка продвижения Украины вперед. Но то, как эта поддержка выглядит и в чем нуждается украинская армия в дальнейшем, может измениться, добавил представитель Пентагона.