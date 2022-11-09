РФ потеряла половину танков и большую часть высокоточного оружия - Пентагон

12:05 09 ноября Киев, Украина

Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и использовала большую часть своего высокоточного оружия в войне, ставшей большим стратегическим провалом для кремля.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политике Колин Кал, пишет CNN.

“путин потерпел неудачу. россия выйдет из этой войны слабее, чем вошла», — сказал Кал журналистам.

По его словам, россия понесла ”десятки тысяч потерь” с начала войны в феврале, что на “порядки” больше, чем Советский Союз понес в Афганистане.

"Они, вероятно, потеряли половину своих основных боевых танков во всей российской армии. Погрузили в Украине более 80% сухопутных войск. Они потратили большинство своих высокоточных боеприпасов в Украине", – сказал Кал.

По его словам, санкции и экспортный контроль очень усложнят россиянам восстановление армии до того состояния, которое было до войны.

"путин пошел на эту войну, пытаясь уничтожить Украину как независимую, суверенную демократическую страну. Он потерпел неудачу, и это не изменится. Суверенная, независимая, демократическая Украина выдержит”, - сказал чиновник.