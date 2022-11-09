РФ потеряла половину танков и большую часть высокоточного оружия - Пентагон

Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и использовала большую часть своего высокоточного оружия в войне, ставшей большим стратегическим провалом для кремля.
Об этом заявил заместитель министра обороны США по политике Колин Кал, пишет CNN.
По его словам, россия понесла ”десятки тысяч потерь” с начала войны в феврале, что на “порядки” больше, чем Советский Союз понес в Афганистане.
По его словам, санкции и экспортный контроль очень усложнят россиянам восстановление армии до того состояния, которое было до войны.
Кал отметил, что существует значительная двухпартийная поддержка продвижения Украины вперед. Но то, как эта поддержка выглядит и в чем нуждается украинская армия в дальнейшем, может измениться, добавил представитель Пентагона.
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