РФ почти исчерпала запасы иранских дронов - британская разведка

11:18 23 ноября Киев, Украина





Военные аналитики отмечают, что россия в основном использовала это оружие против тактических военных целей и украинской электросети. В Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки сообщили, что с сентября россия предположительно запустила сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) иранского производства против Украины.Военные аналитики отмечают, что россия в основном использовала это оружие против тактических военных целей и украинской электросети.

"Однако в последнее время российское командование, вероятно, также хотело, чтобы БПЛА иранского производства отдавали приоритет медицинским учреждениям как возможным целям и поражали их управляемыми боеприпасами в случае идентификации", — говорится в сообщении.

В британской разведке предполагают, что россия могла проводить кампанию по использованию БПЛА, чтобы компенсировать острую нехватку крылатых ракет, но этот подход имел ограниченный успех. Большинство запущенных БПЛА были нейтрализованы.