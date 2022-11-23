РФ почти исчерпала запасы иранских дронов - британская разведка

11:18 23 ноября Киев, Украина

В Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки сообщили, что с сентября россия предположительно запустила сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) иранского производства против Украины.

Военные аналитики отмечают, что россия в основном использовала это оружие против тактических военных целей и украинской электросети.
"Однако в последнее время российское командование, вероятно, также хотело, чтобы БПЛА иранского производства отдавали приоритет медицинским учреждениям как возможным целям и поражали их управляемыми боеприпасами в случае идентификации", — говорится в сообщении.
В британской разведке предполагают, что россия могла проводить кампанию по использованию БПЛА, чтобы компенсировать острую нехватку крылатых ракет, но этот подход имел ограниченный успех. Большинство запущенных БПЛА были нейтрализованы.
"С 17 ноября 2022 года не было публичных сообщений об ударах БПЛА OWA. Россия, вероятно, почти исчерпала свои текущие запасы, но, скорее всего, постарается их пополнить. россия, вероятно, может закупать БПЛА из-за рубежа быстрее, чем она может производить новые крылатые ракеты внутри страны", - говорится в сообщении.