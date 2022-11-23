РФ почти исчерпала запасы иранских дронов - британская разведка

В Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки сообщили, что с сентября россия предположительно запустила сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) иранского производства против Украины.
Военные аналитики отмечают, что россия в основном использовала это оружие против тактических военных целей и украинской электросети.
Военные аналитики отмечают, что россия в основном использовала это оружие против тактических военных целей и украинской электросети.
В британской разведке предполагают, что россия могла проводить кампанию по использованию БПЛА, чтобы компенсировать острую нехватку крылатых ракет, но этот подход имел ограниченный успех. Большинство запущенных БПЛА были нейтрализованы.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии