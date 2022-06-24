РФ планирует ряд терактов в беларуси, чтобы втянуть ее в войну с Украиной – ГУР

16:50 24 июня Киев, Украина

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, россия попытается втянуть беларусь в войну с Украиной с помощью ряда провокаций по инфраструктурным объектам и гражданскому населению.

«Для этого в город Мозырь под видом гражданского населения прибыли диверсионные группы. В их состав входят кадровые сотрудники главного разведывательного управления рф и наемники частных военных компаний, контролируемых Пригожиным и Шойгу», — отметили в ГУР МО.

Известно, что в планы этих групп входит организация серии терактов на территории беларуси. Не исключено, что будет использован сценарий аналогичный примененному в россии во время разжигания войны в Чечне. Тогда спецслужбы рф организовали взрывы в нескольких домах Рязани, обвинив в этом мифических «чеченских боевиков».

«ГРУ рф планирует провести серию артиллерийских и ракетных ударов по Мозырскому НПЗ, объектам гражданской инфраструктуры и жилым массивам. При обстреле дополнительно произойдут подрывы жилых домов, больницы и школы», — добавили в украинской разведке.

Там подчеркнули, что такие действия могут создать для белорусского диктатора александра лукашенко формальный повод для развязывания войны. Считается, что в этом случае у него не останется возможности избежать участия в войне.