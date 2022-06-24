РФ планирует ряд терактов в беларуси, чтобы втянуть ее в войну с Украиной – ГУР

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, россия попытается втянуть беларусь в войну с Украиной с помощью ряда провокаций по инфраструктурным объектам и гражданскому населению.
Известно, что в планы этих групп входит организация серии терактов на территории беларуси. Не исключено, что будет использован сценарий аналогичный примененному в россии во время разжигания войны в Чечне. Тогда спецслужбы рф организовали взрывы в нескольких домах Рязани, обвинив в этом мифических «чеченских боевиков».
Там подчеркнули, что такие действия могут создать для белорусского диктатора александра лукашенко формальный повод для развязывания войны. Считается, что в этом случае у него не останется возможности избежать участия в войне.
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